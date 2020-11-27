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وسائل إعلام إيرانية: اغتيال عالم نووي إيراني في طهران

04:12 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
وسائل إعلام إيرانية: اغتيال عالم نووي إيراني في طهران

أرشيفية

وكالات:

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة باغتيال عالم نووي إيراني في منطقة آبسرد دماوند في طهران.

قالت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني إن مسلحا أطلق النار على العالم محسن فخري زادة عند مدخل منطقة آبسرد دماوند في طهران مما أدى إلى مقتله وإصابة مرافقه.

ولفتت وسائل إعلام إيرانية إلى أن فخري زادة من علماء، الصف الأول في مجال الأبحاث العلمية وكان على لائحة العقوبات الدولية وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي اسمه سابقا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن فشل مخططات سابقة لاغتياله.

بدورها، قالت وكالة "فارس" إن اغتيال العالم النووي تم عن طريق انفجار تعرضت له سيارته ثم إطلاق الرصاص.

اغتيال عالم نووي إيران طهران

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