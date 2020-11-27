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وزير عراقي يدعو لزيادة الاستثمارات الروسيّة في مجالات الطاقة في بلاده

03:19 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
وزير عراقي يدعو لزيادة الاستثمارات الروسيّة في مجالات الطاقة في بلاده

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

دعا وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين اليوم الجمعة إلى زيادة الإستثمارات الروسيّة في مجال الطاقة والنفط والغاز والكهرباء في بلاده .

وأكّد وزير الخارجية العراقي خلال اجتماعه في موسكو بوزير الطاقة الروسيّ نيكولاي شولجينوف "حِرص العراق على تطوير العلاقات مع روسيا الإتحاديّة في قطاع الطاقة وتقديم الدعم للشركات الروسيّة العاملة في العراق وزيادة الاستثمارات الروسية في مجالات النفط والغاز والكهرباء بما يخدم مصالح البلدين"، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وأضاف"أنّ من أولويّات الحكومة الحالية هو إعادة بناء الاقتصاد العراقيّ، علاوة على أهمية التنسيق بين روسيا والعراق وبقية الدول المُصدِّرة للنفط ضمن صيغة أوبك".

وأشاد وزير الطاقة الروسي بتعاون البلدين على المستوى الدوليّ ضمن أوبك وعمل الشركات الروسيّة لبناء وتطوير البنى التحتية العراقيّة في قطاع النفط والكهرباء، إضافة إلى التعاون العلميّ والفنّي.

وناقش الجانبان مخاطر فيروس كورونا، وتأثيراته في سوق الطاقة، كما بحثا التعاون الثنائيّ بشأن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالميّة.

وتقود شركة لوك أويل وغاز بروم الروسيتان استثمارات كبيرة في حقلي غربي القرنة الثاني وبدرة النفطيين فضلا عن أستثمارات في مجال الاستكشافات النفطية جنوبي البلاد وأخرى لتطوير قطاع الكهرباء.

فؤاد حسين بغداد وزير الخارجيّة العراقي زيادة الاستثمارات الروسيّة مجال الطاقة

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