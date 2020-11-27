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بولسونارو يعلن نيته عدم تناول لقاح كورونا

03:11 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
بولسونارو يعلن نيته عدم تناول لقاح كورونا

جايير بولسونارو

وكالات:

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مساء أمس (الخميس)، إنه لن يأخذ لقاحاً ضد فيروس كورونا المستجد، في أحدث سلسلة التصريحات التي أدلى بها للتعبير عن تشككه في برامج التطعيم ضد الفيروس، وفقاً لوكالة رويترز الإخبار ية.

وأضاف بولسونارو في تصريحات بثت مباشرة عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي أنه من غير المرجح أن يطلب الكونجرس من البرازيليين أخذ لقاح.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني في تسجيل أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن كورونا في العالم. وهون بولسونارو على مدى أشهر من خطورة الجائحة رغم إصابته بالفيروس في يوليو (تموز).

وعبر الرئيس البرازيلي عن تشككه بشأن فاعلية استخدام الكمامات في دلالة على عدم وجود أدلة قاطعة تذكر على فاعلية الكمامات في منع انتقال الفيروس.

وقال مراراً وتكراراً إن البرازيليين لن يكونوا مطالبين بالحصول على التطعيم عندما يصبح لقاح كورونا متاحاً على نطاق واسع.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قال مازحاً على تويتر إن التطعيم سيكون مطلوباً فقط لكلبه.

جايير بولسونارو رئيس البرازيل لقاح كورونا

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