ناشطة المناخ السويدية تونبرج تدعو لعدم الانسياق وراء عروض الجمعة البيضاء
ستوكهولم- (د ب أ):
لفتت ناشطة المناخ المراهقة السويدية جريتا تونبرج في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إلى السيطرة على الاحتياجات ذات الطبيعة الاستهلاكية المفرطة خصوصا في ظل اقتراب عيد الميلاد.
وكتبت عبر تويتر، على صلة بإضرابها المناخي الأسبوعي: "الإضراب المدرسي في اسبوعه الـ 119. اليوم هو الجمعة البيضاء. والاستهلاك المفرط يدمر ظروف المعيشة الحالية والمستقبلية والكوكب نفسه. لا تشتروا أشياء انتم في غنى عنها".
الجمعة البيضاء التي تحل 27 نوفمبر العام الجاري، هي فترة مبيعات سنوية حيث يقدم باعة التجزئة خصومات وعروضا لا حصر لها عبر الإنترنت وفي المتاجر.
ونظمت تونبرج احتجاجها الأسبوع الأول عند برلمان السويد في أغسطس 2018 الذي تطور إلى حركة عالمية لجذب الانتباه إلى التغير المناخي.
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