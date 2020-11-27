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الأردن: بوادر استقرار في الوضع الوبائي لكورونا

01:27 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
الأردن: بوادر استقرار في الوضع الوبائي لكورونا

الأردن: بوادر استقرار في الوضع الوبائي لكورونا

عمان- (أ ش أ):

قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الأردنية الدكتور غازي شركس، إن المعطيات تشير إلى بوادر استقرار وانخفاض الحالة الوبائية لفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور شركس - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية - أن عدد الإصابات للأسبوع الحالي بالنسبة للوضع الوبائي أقل من الأسبوعين السابقين.. مستطردا: "نتابع أعداد الأسبوع القادم للتأكد من سير المنحنى الوبائي".

ولفت إلى أن سبب إنخفاض عدد الإصابات يعود إلى زيادة التزام المواطنين بارتداء الكمامة وكذلك الأثر المتراكم للحظر الأسبوعي يوم الجمعة، مؤكدا أهمية الاستمرار في اتباع وسائل الوقاية للمحافظة على انخفاض المنحنى الوبائي والتفاؤل والحذر وعدم التراخي حتى لا تحدث أي انتكاسة جديدة.

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