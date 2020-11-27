كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يتوجه إلى لندن لاستئناف المحادثات التجارية

بروكسل- (د ب أ):

يتوجه مشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)إلى لندن مساء اليوم الجمعة لاستئناف المحادثات وجها لوجه التي تم الاضطرار لخوضها عبر الإنترنت الأسبوع الجاري بسبب الحجر الصحي المفروض للوقاية من فيروس كورونا.

وكتب بارنييه عبر موقع تويتر "تماشيا مع القواعد البلجيكية، لم نعد أنا وفريقي في الحجر الصحي. يمكن للمفاوضات المباشرة أن تستمر".

وبعد شهور من الجمود في المفاوضات، ذكرت بروكسل ولندن أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن علاقاتهما المستقبلية. ولكن الصفقة غير مؤكدة بسبب وجود العديد من المجالات الرئيسية محل خلاف والتي لا تزال تعيق إحراز تقدم.

ولم تبق سوى أسابيع على المهلة النهائية المحدد لها نهاية العام الذي قد يشهد خروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي على نحو غير منظم، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل الأعمال والتجارة بشكل خطير.

غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في نهاية يناير الماضي ، لكنها ما زالت ضمن نظام الجمارك والسوق الداخلي للاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية بعد خروجها من التكتل.