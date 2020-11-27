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عون يبحث مع منسق الأممي بلبنان المساعدات الدولية لبلاده ومسار تشكيل الحكومة

01:17 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
عون يبحث مع منسق الأممي بلبنان المساعدات الدولية لبلاده ومسار تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت- ( د ب أ ):

بحث رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، اليوم الجمعة، المساعدات الدولية للبنان ومسار تشكيل الحكومة.

واستقبل رئيس الجمهورية اللبنانية، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، يان كوبيتش، بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير والمستشار أسامة خشاب.بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتطرق البحث، بحسب البيان " إلى المساعدات الدولية للبنان ومسار تشكيل الحكومة الجديدة والإصلاحات المرتقبة".

وأطلع كوبيتش الرئيس عون "على المداولات الخاصة بإحاطة مجلس الامن الدولي حول مسار تنفيذ القرار 1701، وذلك في اطار الاحاطات الدورية التي يجريها مجلس الأمن لمتابعة الوضع في جنوب لبنان وعمل القوة الدولية "اليونيفيل" فيه".

ميشال عون لبنان حكومة لبنان

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