أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس نهائي القرن مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزير الصحة الموريتاني: الموجة الحالية من كورونا أضعف من الأولى

11:56 ص الجمعة 27 نوفمبر 2020
وزير الصحة الموريتاني: الموجة الحالية من كورونا أضعف من الأولى

محمد نذير ولد حامد وزير الصحة الموريتاني

نواكشوط- (أ ش أ):

قال وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذير حامد إن الموجة الحالية من فيروس كورونا المستجد أضعف من الأولى، مشيرا إلى أن مستوى الإصابة الحالي في بلاده ما يزال دون المعدل العالمي البالغ 4%، والإفريقي البالغ 2.5%.

وأكد الوزير - في تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة - أن الوضع في بلاده لا يتطلب إجراءات جديدة وأن الموجة الحالية الملاحظة في موريتانيا منذ أسبوعين لم تصل بعدُ لمستوى الموجة الأولى، مشيراً إلى أن الجاهزية أصبحت أفضل على مستوى المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن هناك لجنة أسندت إليها مهمة متابعة لقاح فيروس «كورونا» المستجد، مؤكداً أن موريتانيا ستحصل على اللقاح فور صدوره وهي منخرطة في تحالف دولي، يضم منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والعديد من دول العالم (92 دولة)، للتنسيق في موضوع اللقاح ضمن 24 دولة حددت حاجياتها من اللقاح، وقدمتها إلى التحالف الدولي، وستحصل عليه فور اعتماد اللقاح والتأكد من خلوه من أي مخاطر على صحة الإنسان.

وقال الوزير محمد نذير حامد إن التحالف سيوفر اللقاح لـ20% من سكان موريتانيا، ستوفر الحكومة الإمكانات المادية لزيادة هذه النسبة، وتوفير اللقاح لأكبر عدد ممكن من الموريتانيين.

وأوضح الوزير أنه من غير المطلوب أن يأخذ جميع الموريتانيين اللقاح، وإنما الأهم هو أن تأخذه نسبة معينة، وأن تكون الأولوية للفئات الهشة ومن يشكل الفيروس خطراً على حياتهم.

وقلل من خطورة الوضع الحالي، وقال إن نسبة الفحوصات الإيجابية من إجمالي الفحوصات ما تزال أقل من 4%، كما أن نسبة الوفاة ما تزال في حدود 1%.

وسجلت موريتانيا أمس الخميس 42 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وبلغ إجمالي الإصابات 8 آلاف و288 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 171 حالة وفاة.

هذا المحتوى من

محمد نذير حامد نواكشوط وزير الصحة الموريتاني فيروس كورونا

الخبر التالى:

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعرف على القناة المجانية الناقلة لنهائي القرن بين الزمالك والأهلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا