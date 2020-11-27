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السودان: جثمان الصادق المهدي يوارى الثرى في "قبة الإمام المهدي"

11:50 ص الجمعة 27 نوفمبر 2020
السودان: جثمان الصادق المهدي يوارى الثرى في "قبة الإمام المهدي"

الصادق المهدي

الخرطوم- (أ ش أ):

وارى جثمان رئيس حزب "الأمة القومي" الصادق المهدي، الثرى في قبة الإمام المهدي، في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.

وشاركت حشود شعبية مهيبة في جنازة المهدي، لدى وصولها مدينة أم درمان، بعد تشييع رسمي لدى وصول جثمانه إلى مطار الخرطوم صباح اليوم الجمعة.

وتوفي الصادق المهدي فجر أمس الخميس في الإمارات، التي سافر إليها في وقت سابق من الشهر الجاري، لتلقي العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا.

وجرت بمطار الخرطوم مراسم الجنازة العسكرية والتشييع الرسمي لجثمان الإمام الصادق المهدي، بحضور رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وأعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأعضاء مجلس الوزراء، إلى جانب رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونوابه، وقادة القوات الرئيسية، والقوات النظامية الأخرى، وممثلين للقوى السياسية.

وحمل الجثمان عدد من كبار ضباط القوات المسلحة في رمزية للتشكيلات الرئيسية المكونة للقوات المسلحة.

يذكر أن الفقيد تقلد رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع في فترات وحقب سابقة.

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