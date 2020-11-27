أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس نهائي القرن مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

السودان .. تشييع جثمان الصادق المهدي في جنازة رسمية يتقدمها البرهان

10:28 ص الجمعة 27 نوفمبر 2020
السودان .. تشييع جثمان الصادق المهدي في جنازة رسمية يتقدمها البرهان

صادق المهدي

الخرطوم- (أ ش أ):

شيع كبار رجال الدولة في السودان، يتقدمهم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس حزب "الأمة القومي" الصادق المهدي، في جنازة رسمية، فور وصول جثمانه إلى الخرطوم صباح اليوم الجمعة.

وتوفي الصادق المهدي فجر أمس الخميس في الإمارات، التي سافر إليها في وقت سابق من الشهر الجاري، لتلقي العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأقيمت مراسم الجنازة الرسمية في مطار الخرطوم، حيث كان في استقبال الجثمان، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وعدد من أعضاء المجلسين، وقيادات بالقوات المسلحة والشرطة، وكبار السياسيين والشخصيات العامة، وأفراد أسرته.

وجرت مراسم الجنازة الرسمية، وحمل ضباط في القوات المسلحة النعش بعدما تلقى تحية عسكرية، ثم نُقل في موكب جنائزي، إلى مدينة أم درمان بولاية الخرطوم، حيث سيواري الثرى في قبة الإمام المهدي.

كان مجلسا السيادة والوزراء، أعلنا أمس حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الصادق المهدي، الذي كان قد تولى رئاسة مجلس الوزراء وحقيبة وزارة الدفاع بالسودان.

هذا المحتوى من

الصادق المهدي السودان عبد الفتاح البرهان حزب الأمة القومي الخرطوم

الخبر التالى:

كورونا في روسيا: الإصابات اليومية تتخطى لأول مرة الـ27 ألفًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نهائي القرن.. موعد ومعلق والقناة الناقلة لموقعة الزمالك والأهلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا