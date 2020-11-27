اليابان ترفض اقتراح الصين بتخفيف التوترات حول سيادة الجزر المتنازع عليها وتؤكد سيادتها

طوكيو- (أ ش أ):

أعلن كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو رفض بلاده لاقتراح الصين بتخفيف التوترات الثنائية بشأن السيادة على جزر سينكاكو، باعتبارها جزء من محاولة بكين لتعزيز مطالبها بأراضي طوكيو.

وذكرت صحيفة جابان توداي اليابانية اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الصيني وانج يي كان قد اقترح إبقاء قوارب الصيد من البلدين بعيدة عن الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي على ألا يُسمح إلا للسفن الحكومية بالإبحار بالقرب من الجزر "للتأكد من عدم دخول القوارب المشبوهة إلى المياه الحساسة"، على حد وصفه.

وقال وانج بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أمس الأول في العاصمة طوكيو، إن الخلاف بشأن جزر سينكاكو التي تديرها اليابان وتطالب بها الصين وتايوان، يجب ألا يعيق التعاون بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم.

ومن جانبه، أعلن كاتو في مؤتمر صحفي أن الاقتراح "غير مقبول"، قائلا إن الجزر "بلا شك أرض متأصلة لليابان من وجهة نظر تاريخية وبموجب القانون الدولي".

وأضاف كاتو "لا توجد مشكلة في عمل قوارب الصيد اليابانية وفقا لقوانيننا"، مؤكدا موقف طوكيو بعدم وجود نزاع بشأن ملكية الجزر.

وتكثف بكين جهودها لتأكيد سيطرتها على الجزر وتطلق عليها اسم دياويو، وترسل سفن خفر السواحل إلى المياه المحيطة بشكل يومي تقريبًا على الرغم من احتجاجات طوكيو.

ودعا سوجا خلال اجتماعه مع وانج، الصين إلى اتخاذ "إجراءات إيجابية" لتخفيف التوترات مع الترحيب باستئناف رحلات العمل بين بلديهما وتأكيد التعاون في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو الصيف المقبل والألعاب الشتوية لعام 2022 في بكين.