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ألمانيا تسجل أكثر من مليون إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة

08:43 ص الجمعة 27 نوفمبر 2020
ألمانيا تسجل أكثر من مليون إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة

أرشيفية

برلين - (د ب أ):
تجاوزت ألمانيا اليوم الجمعة حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة في البلاد.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 22 ألفا و806 ، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و6 آلاف و394 حالة.

وسجلت ألمانيا يوم الجمعة الماضي رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية، بواقع 23 ألفا و648 إصابة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 15 ألفا و586 حالة، بزيادة قدرها 426 حالة مقارنة بأمس الخميس. وهو رقم قياسي جديد في عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الجائحة بعد الرقم القياسي الأخير الذي سجلته ألمانيا أول أمس الأربعاء بواقع 410 حالات وفاة.

ووفقا لتقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين حتى الآن نحو 696 ألفا ومئة حالة.

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