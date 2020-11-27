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إلغاء مراسم تحية الإمبراطور الياباني بمناسبة العام الجديد بسبب كورونا

06:30 ص الجمعة 27 نوفمبر 2020
إلغاء مراسم تحية الإمبراطور الياباني بمناسبة العام الجديد بسبب كورونا

الإمبراطور ناروهيتو

طوكيو - (د ب أ):
ألغت اليابان مراسم تحية الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة العام الجديد في القصر الإمبراطوري، في إطار جهود منع انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويأتي إلغاء الحدث السنوي والذي كان من المقرر عقده في 2 يناير 2021 في الوقت الذي تكافح فيه اليابان للتعامل مع الارتفاع الأخير في معدل الإصابات الجديدة بالفيروس.

وتطلب أربع مدن رئيسية، بما في ذلك العاصمة طوكيو، حاليا من الحانات والمطاعم خفض عدد ساعات العمل.

وفي 2 يناير الماضي، ارسل ناروهيتو، الذي تولى عرش الأقحوان في مايو 2019، تحياته بالعام الجديد للمرة الأولى أمام عشرات الآلاف من المهنئين في القصر.

وشاركت الإمبراطورة ماساكو وآخرون من أفراد العائلة الإمبراطورية في الحفل، ورحبوا بالحشد المبتهج من الشرفة.

ويذكر أن هذه هي أول مرة تلغى فيها هذه المراسم منذ عام 1990، عندما كانت اليابان في حداد على وفاة الإمبراطور هيروهيتو، جد ناروهيتو في العام السابق.

مراسم تحية الإمبراطور العام الجديد ناروهيتو فيروس كورونا

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