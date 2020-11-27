ترامب: سأترك البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح بايدن

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيترك البيت الأبيض إذا أعلن المجمع الانتخابي فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لكنه أضاف أنه غير مستعد للإعتراف بالهزيمة مكررا مزاعم كاذبة بشأن فوزه.

وقال ترامب إنه سيترك البيت الأبيض "بالتأكيد" إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح بايدن، وأضاف للصحفيين في إحاطة إعلامية "أنتم تعرفون ذلك".

لكنه كرر أيضا المزاعم بشأن حدوث "تزوير على نطاق واسع" في الانتخابات، دون تقديم أدلة داعمة، وقال إن تنصيب المجمع الانتخابي لبايدن سيكون "خطأ".

وذكر المراسلون الذين أجروا الحوار مع ترامب هاتفيا إنه قال "أعرف شيئا واحدا، أن جو بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت".

وعندما سئل عما سيفعله إذا انتخب المجمع الانتخابي خصمه الديمقراطي، قال ترامب "سيكون من الصعب للغاية الإعتراف بذلك".

وتشير تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية إلى حصول بايدن على 306 أصوات بالمجمع الانتخابي، أي أكثر بكثير من الأغلبية اللازمة للفوز في الانتخابات والتي تبلغ 270 صوتا. ويجب أن تصدق كل ولاية رسميا على عدد أصواتها قبل المواعيد النهائية في أوائل ديسمبر المقبل.

وعادة ما يكون تصويت المجمع الانتخابي والإعلان النهائي عن الفائز من قبل الكونجرس في 6 يناير حدثين رمزيين، ولكن نظرًا لأن ترامب رفض التنازل، فقد يكتسبان أهمية أكبر هذه المرة.

وفي إحصاء الأصوات الشعبية عل مستوى البلاد - وهو معيار لقياس الشعبية ولكن بدون أي أثر قانوني- يتفوق بايدن على ترامب بعدما حصل على 80 مليون صوت مقابل 73.9 مليون للرئيس الحالي.

وأقام ترامب العديد من الدعاوى القضائية في محاولة منع إعلان فوز بايدن.