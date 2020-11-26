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تسجيل نحو 400 حالة وفاة بفيروس كورونا في سوريا

11:44 م الخميس 26 نوفمبر 2020
تسجيل نحو 400 حالة وفاة بفيروس كورونا في سوريا

أرشيفية

دمشق - ( د ب أ ):

اقترب عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مناطق سيطرة الحكومة السورية من 400 حالة بعد تسجيل 8 حالات اليوم الخميس .

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه " وفاة 8 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 399".

وأضاف بيان الوزارة " تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى7542 ، وتسجيل شفاء 95 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى3330 ".

فيروس كورونا سوريا دمشق وزارة الصحة السورية

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