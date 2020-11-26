أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس نهائي القرن مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

البرلمان الأوروبي يدعو القوات التركية للانسحاب من قبرص

11:44 م الخميس 26 نوفمبر 2020
البرلمان الأوروبي يدعو القوات التركية للانسحاب من قبرص

البرلمان الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

طالب البرلمان الأوروبي اليوم الخميس تركيا بسحب قواتها من قبرص، والتراجع عن الفتح الجزئي لمقاطعة فاروشا الواقعة شمالي الجزيرة.

وقال البرلمان في قرار اليوم الخميس إنه يجب عودة المنطقة الواقعة في مدينة فاماجوستا الساحلية إلى سكانها الشرعيين.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية ديفيد ماكاليستر إن "النهج التركي غير مقبول".

وندد البرلمان بالاستفزازات الأخيرة. وجاء في القرار أيضا أنه يجب الرد على الأعمال التركية غير القانونية بفرض عقوبات قاسية على أنقرة.

وتنقسم قبرص إلى شطرين منذ عام 1974 بعد انقلاب يوناني وتدخل عسكري تركي. في الشمال، توجد جمهورية قبرص الشمالية، التي لا تعترف بها سوى تركيا، بينما جمهورية قبرص في الجنوب عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.

وقرر رئيس حكومة قبرص الشمالية في الآونة الأخيرة إعادة فتح جزئي لمقاطعة فاروشا في فاماجوستا، التي تم إغلاقها لأكثر من أربعين عاما.

وشكل ذلك استفزازا خطيرا للجمهورية القبرصية، حيث أن حوالي 40 ألف من سكان المقاطعة القبرصية اليونانية فروا من الجيش التركي في عام 1974.

وأبدى الأعضاء تخوفهم من أن يكون هدف فتح فاروشا هو تغيير الوضع القائم لملكية الأراضي في المنطقة، ما يقوض إمكانية العودة للسكان الأصليين.

وكتب النواب أيضا أنهم يقفون إلى جانب كل من القبارصة الأتراك واليونانيين في مواصلة السلام والاستقرار، وأنهم يدعمون إقامة اتحاد فيدرالي للمجتمعين والمنطقتين بجنسية مشتركة.

البرلمان الأوروبي القوات التركية قبرص ديفيد ماكاليستر حكومة قبرص

الخبر التالى:

تسجيل نحو 400 حالة وفاة بفيروس كورونا في سوريا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا