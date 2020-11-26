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لبنان: 1859 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى أكثر من 122 ألف حالة

10:43 م الخميس 26 نوفمبر 2020
لبنان: 1859 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى أكثر من 122 ألف حالة

أرشيفية

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1859 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 122 ألفا و159 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى تسجيل 24 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 974 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 11804 فحوص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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Asha
لبنان وزارة الصحة اللبنانية فيروس كورونا مطار رفيق الحريري الدولي بيروت

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