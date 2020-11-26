أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس نهائي القرن مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

السودان: إصابات بفيروس كورونا بين كبار موظفي مجلس الوزراء

10:07 م الخميس 26 نوفمبر 2020
السودان: إصابات بفيروس كورونا بين كبار موظفي مجلس الوزراء

مجلس الوزراء السوداني

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلن مجلس الوزراء السوداني، أنه تم إجراء فحص لمخالطي وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، الذي ثبُتت اصابته في وقت سابق بفيروس كورونا، لافتا إلى أن من ضمن من خضعوا للفحص، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ومستشاريه ومساعديه.

وذكر مجلس الوزراء السوداني في بيان مساء اليوم الخميس أن نتيجة فحص رئيس مجلس الوزراء جاءت سلبية، فيما جاءت النتيجة إيجابية لكل من داليا الروبي، مستشار الإعلام بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ومحمود حسنين، مدير الشئون المالية والإدارية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ويوسف البشير، مدير مكتب وزير شئون مجلس الوزراء، وستة عشر من موظفي رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح أن المصابين يتلقون العلاج، وهم جميعاً بصحة جيدة، وتجري عملية التتبع والفحص لكل من خالطهم.

هذا المحتوى من

مجلس الوزراء السوداني فيروس كورونا عمر مانيس عبد الله حمدوك

الخبر التالى:

لبنان: 1859 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى أكثر من 122 ألف حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تحذر من استمرار حالة عدم الاستقرار على شمال البلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا