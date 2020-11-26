السعودية.. التحقيق في 158 قضية لمتهمين بالتحصل غير المشروع على ملايين الدولارات

وكالات:

مكافحة الفساد السعودية تباشر التحقيق في 158 قضية جنائية لمتهمين بالكسب غير مشروع والتحصل على ملايين الدولارات - بيان

القاهرة، 26 نوفمبر - سبوتنيك. أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، أنها باشرت التحقيق خلال الفترة الماضية، في 158 قضية جنائية أطرافها 226 مواطنًا ومقيمًا بالمملكة، بعد تحصلهم على ملايين الدولارات بشكل غير شرعي.

وقال بيان للهيئة، نشر عبر "تويتر"، اليوم الخميس "صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت (158) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها (226) مواطن ومقيم، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

وأضافت "وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية 1: باشرت الهيئة هذه القضية في ضوء الأمر الملكي الكريم رقم (أ/7) بتاريخ 1442/1/12هـ، وتأتي التفاصيل في تورط عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت 1,229,400,000 ريال (327,840,000 مليون دولار)".

وتابعت "القضية 2: حصول مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق بالاشتراك مع شقيقيه على مبلغ مالي (رشوة) قدره (23,235,400) ريال، مقابل ترسية عددٍ من المشاريع لصالح رجل أعمال (مقاول لدى الأمانة) بمبلغ إجمالي (170,000,000) ريال".

وأضافت "القضية 3: تورط ممثل مالي بوزارة المالية بالمرتبة الثالثة عشر في إحدى المحافظات لدى حصوله على مبلغ مالي (رشوة) قدره (100,000) ريال من إحدى المؤسسات المتعاقدة مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات المالية في عقودها البالغ إجمالي قيمتها (23,000,000) ريال".

واستطردت "القضية 4:حصول لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني -أثناء خدمته- على مبلغ مالي (رشوة) بصورة نقد وشيكات على دفعات بلغ إجماليها (8,200,000) ريال، من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة مقابل تسهيل حصولها على مشاريع من الوزارة وصرف مستخلصاتها المالية، وتورط 3 من موظفي الشركة بهذه القضية".