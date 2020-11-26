تونس: 51 وفاة و1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا
تونس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 51 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3034 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه جرى تسجيل 1168 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 92 ألفًا و475 إصابة.
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