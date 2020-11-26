وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظيره النيجيري الأزمة بين المغرب والبوليساريو

الجزائر - (د ب أ):

زار وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم أبوجا يومي 25 و26 نوفمبر 2020، بدعوة من نظيره النيجيري جيفري أونياما.

وخلال المحادث بينهما، أجرى الوزيران تقييما شاملا للتعاون الثنائي متعدد القطاعات بين الجزائر ونيجيريا. وفي هذا الصدد، أثنى المسؤولان على علاقات الصداقة والتعاون الممتازة القائمة بين البلدين.

وحسب البيان الذي أوردته الخارجية الجزائرية، فقد "أشار الوزيران إلى أهمية إعطاء الزخم اللازم للتعاون الاقتصادي من أجل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية التقليدية القائمة على الصداقة والتضامن. وفي هذا السياق، أشار الوزيران إلى أهمية تنفيذ المشاريع الثلاثة الرئيسية التي تمت بلورتها بالفعل، وهي الطريق العابر للصحراء وخط أنبوب الغاز والوصل عن طريق الألياف البصرية".

ورحب الوزيران بتقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك ، وتبادلا الآراء حول قضايا الساعة ، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في مالي وفي منطقة الساحل وفي ليبيا ، وكذلك الوضع في الصحراء الغربية ، لا سيما على ضوء التطورات الأخيرة المثيرة للقلق الشديد في الكركرات".