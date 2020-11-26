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تفحم سيارة ملاكي أعلى وصلة الواحات

08:47 م الخميس 26 نوفمبر 2020
تفحم سيارة ملاكي أعلى وصلة الواحات

تفحم سيارة ملاكي أعلى وصلة الواحات

كتب - محمد شعبان:

التهمت النيران سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري، مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة أعلى وصلة الواحات.

دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء بالتنسيق مع قطاع أكتوبر.

أمكن السيطرة على الحريق دون تأثير على الحركة المرورية. ولم يسفر الحريق عن إصابات.

تفحم سيارة ملاكي الطريق الدائري الحماية المدنية

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