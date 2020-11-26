الجزائر تنفي منع مواطنيها من الحصول على تأشيرة دخول للإمارات
الجزائر - (أ ش أ):
نفت الجزائر اليوم الخميس، ما تردد عن منع مواطنيها من الحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان اليوم الخميس "روجت بعض وسائل الإعلام الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي لأخبار تزعم فيها إدراج اسم الجزائر في وثيقة صادرة عن هيئة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحظر على الجزائريين الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإماراتية إلى جانب مواطني دول أخرى".
وأضاف البيان "تفيد وزارة الشؤون الخارجية أن هذه الأخبار زائفة ولا تمت للحقيقة بصلة وأن السلطات العليا الإماراتية أكدت نفيها جملة وتفصيلا لوجود قرار يشمل المواطنين الجزائريين بإجراء المنع من الدخول إلى أراضيها وأن الوثيقة المروجة التي أدرج فيها اسم الجزائر مزورة وتقف وراءها جهات مشبوهة".
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