اليونان تمدد إغلاق كورونا حتى 7 ديسمبر على الأقل

أثينا - (د ب أ):

قررت الحكومة اليونانية تمديد إغلاق كورونا الساري في البلاد منذ مطلع الشهر الجاري حتى السابع من ديسمبر المقبل على الأقل.

وكان من المنتظر بالأساس أن تبدأ الحكومة في إجراءات التخفيف يوم الاثنين المقبل، وقال ستليوس بيتساس،المتحدث باسم الحكومة في التلفزيون الرسمي اليوم الخميس مبررا قرارا التمديد ،إنه على الرغم من أن حالات الإصابة تراجعت على نحو طفيف ، فإن نتائج الإغلاق ليست مرضية.

ويعني القرار استمرار غلق الحانات والبارات والمحلات على نطاق واسع في البلاد، وعلى من يتوجه إلى العمل أن يحمل معه شهادة من رب العمل، وعلى من يرغب في الخروج لأسباب أخرى أن يخبر هيئة الدفاع المدني عبر رسالة نصية قصيرة (إس إم إس).

ولا تزال السلطات تسمح بالخروج للذهاب إلى الطبيب أو التسوق أو رعاية الأقارب المتقدمين في السن أو ممارسة نشاط رياضي أو التنزه بصحبة الحيوان المنزلي.

وتعتبر اليونان ذات الـ11 مليون نسمة، ليست متضررة حتى الآن من الجائحة بقوة مقارنة بدول أخرى، غير أن أعداد الإصابات تسارعت في الأسابيع الماضية ولاسيما في المدن الكبرى مثل أثينا وتسالونيكي، بشكل خارج عن السيطرة، الأمر الذي وصل معه القطاع الصحي إلى أقصى طاقته على العمل.

ويبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في اليونان منذ تفشي الجائحة وحتى الآن نحو 97000 ألف حالة، فيما وصل عدد وفيات الفيروس حتى أمس الأربعاء إلى 1902 حالة.