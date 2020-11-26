أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

روسيا: إطلاق المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح "فيكتور" ضد كورونا

04:14 م الخميس 26 نوفمبر 2020
روسيا: إطلاق المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح "فيكتور" ضد كورونا

لقاح فيكتور

وكالات:

تنطلق في روسيا اليوم الخميس المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات السريرية لثاني لقاح ضد فيروس كورونا المستجد تم تسجيله في البلاد.

وأعلنت الهيئة الفدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور) في بيان على موقعها الرسمي، عن بدء اختبارات مرحلة ما بعد التسجيل للقاح الذي يحمل اسم "إيبي فاك كورونا" وطوره مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الذي يتخذ من مدينة نوفوسيبيرسك مقرا له.

وأوضحت الهيئة أن الكميات المطلوبة لإجراء الاختبارات سلمت إلى مؤسسات طبية في موسكو ومقاطعتها ومقاطعتي تيومين وكالينينغراد وجمهورية تتارستان، فيما شرعت المستشفيات التي ستستضيف الاختبارات في تسجيل المتطوعين الراغبين في المشاركة بها، بحسب قناة "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن يجري إجمالا تسجيل أربعة آلاف متطوع فوق سن 18 عاما سيتم اختيار ثلاثة آلاف منهم للمشاركة في الاختبارات، بغية تقييم مدى المناعة التي تظهر لدى الشخص نتيجة لتطعيمه باللقاح الجديد.

وأشارت إلى أن لقاح "إيبي فاك كورونا" يتميز بالسلامة التامة والشروط البسيطة لتخزينه ونقله، حيث يتعين أن تكون درجة الحرارة اللازمة لتخزينه بين اثنتين وثماني درجات مئوية.

لقاح فيكتور روسيا لقاح ضد كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الجزائر: "أبواق خارجية" تستغل مرض الرئيس لترويج معلومات مغلوطة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تراجع كبير.. أسعار الذهب في مصر ترتفع لأول مرة خلال 6 أيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا