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قدوة حسنة وداعية للسلام.. القوات المسلحة السودانية تنعى الصادق المهدي

03:57 م الخميس 26 نوفمبر 2020
قدوة حسنة وداعية للسلام.. القوات المسلحة السودانية تنعى الصادق المهدي

الصادق المهدي

الخرطوم- أ ش أ:

نعت القوات المسلحة السودانية، الصادق المهدي إمام الأنصار ورئيس حزب "الأمة القومي"، مؤكدة أن المهدي يمثل إحدى ركائز الحكمة السودانية وداعية السلام والوفاق الوطني.

وذكرت القوات المسلحة السودانية أن القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئاسة هيئة الأركان، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، ينعون إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي.

وأوضحت أن المهدي هو أحد حكماء الأمة السودانية ورموزها، والذي بذل حياته من أجل السلام والوفاق الوطني، وهو القدوة الحسنة في الممارسة الراشدة للسياسة، حيث ظل نبراسا للمحبة والخير في السودان.

وتوفي الإمام الصادق المهدي، فجر الخميس في الإمارات، التي سافر إليها في وقت سابق من الشهر الجاري، لتلقي العلاج جراء اصابته بفيروس كورونا.

وأعلن حزب الأمة القومي، وكيان الأنصار للسودانيين، أن جثمان المهدي، سيصل إلى السودان صباح غد الجمعة، ليواري الثرى في قبة الإمام المهدي، في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.

وأعلن مجلسا الوزراء والسيادة بالسودان، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم الخميس، على وفاة الصادق المهدي، ونعاه المجلسان، ومختلف الطيف السياسي في السودان.

هذا المحتوى من

Asha
السودان الصادق المهدي الجيش السوداني

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