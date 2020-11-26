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قادة إسرائيل يعزون العاهل البحريني في وفاة رئيس الوزراء

03:24 م الخميس 26 نوفمبر 2020
قادة إسرائيل يعزون العاهل البحريني في وفاة رئيس الوزراء

رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين

وكالات:

تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الخميس، برقيتي تعزية من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.

وأعرب كل من ريفلين ونتنياهو عن تعازيهما في وفاة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي ظل في منصبه لنحو نصف قرن منذ استقلال البحرين مطلع السبعينيات، عن عمر يناهز 84 عاما في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، أعلن نتنياهو أنه سيزور المنامة قريبا، بناء على دعوة رسمية من ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال إنه أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد البحريني بحث خلاله مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار إعلان تطبيع العلاقات.

ملك البحرين حمد بن عيسى خليفة بن سلمان بنيامين نتنياهو

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