الخارجية التركية تنتقد قرارا لمجلس الشيوخ الفرنسي بشأن قره باغ

أنقرة - (د ب أ):

انتقدت الخارجية التركية، اليوم الخميس، قرارا صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا.

وكان مجلس الشيوخ صوت أمس لصالح حث الحكومة فى باريس على الاعتراف بالمنطقة كجمهورية مستقلة.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، نقلته وكالة "الأناضول" التركية، إن "قرار مجلس الشيوخ الفرنسي هو مثال نموذجي لتجاهل أبسط مبادئ القانون الدولي والشرعية والإنصاف من أجل اعتبارات السياسة الداخلية".

ودعت الخارجية التركية فرنسا لاتخاذ موقف بناء في الصراع الأذربيجاني الأرميني المستمر منذ ما يقرب 30 عاما، من أجل استقرار المنطقة.