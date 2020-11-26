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السعودية تحذر من وضع "أسماء الله" على الأكياس

02:50 م الخميس 26 نوفمبر 2020
السعودية تحذر من وضع "أسماء الله" على الأكياس

السعودية

وكالات:

حذر مجلس الغرف السعودية، جميع المتاجر من وضع أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات المُعرّضة للامتهان، وطلب إزالة الموجود منها.

وتلقى مجلس الغرف السعودية خطابا من وزارة التجارة تضمن عدد من الشكاوى، المتعلقة بقيام العديد من المتاجر بكتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات المعرضة للامتهان، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأشارت إلى صدور توجيه من وزير الداخلية رقم 21016، تضمن عدم كتابة أسماء الله على جميع الأوراق والأوعية التي يؤول الأمر فيها إلى الامتهان.

كانت اللجنة الدائمة للإفتاء درست سابقا وضع أسماء الله وصفاته في أماكن متعددة معرضة للامتهان، وأفتت بمنع ذلك.

السعودية جلس الغرف السعودية ضع أسماء الله على الأكياس

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