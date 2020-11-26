الكرملين: التطعيم ضد كورونا سيكون طوعيا.. وقد يبدأ قبل نهاية 2020

موسكو- أ ش أ:

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن السلطات في بلاده تبذل أقصى جهدها لتصنيع اللقاح ضد فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه من المتوقع بدء التطعيم قبل نهاية العام الجاري بشكل طوعي.

وقال بيسكوف، الخميس: "من غير المعروف إلى متى ستستمر جائحة كورونا في البلاد، لكننا نعرف أن هناك جهوداً قصوى تُبذل من أجل إنتاج اللقاح وبدء التطعيم العام".

وأضاف: "أن التطعيم العام سيعمل على إبطاء انتشار الفيروس وسيمنعه في المستقبل"، لافتا إلى أن الشيء الرئيسي هو أن التطعيم سيكون طوعيا.

وأوضح بيسكوف أن التطعيم سيتم على عدة مراحل، مع الأخذ في الاعتبار جغرافية روسيا وخصوصيات تخزين المواد المختلفة، مشيرا إلى أن المهمة هي توفير اللقاح لجميع الراغبين في أسرع وقت ممكن.