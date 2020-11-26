كوريا الجنوبية تندد بهجوم الحوثيين على منشأة نفطية في السعودية
سول- أ ش أ:
نددت كوريا الجنوبية، بهجوم الحوثيين على منشأة نفطية في المملكة العربية السعودية.
وعبرت الحكومة الكورية عبرت عن قلقها العميق فيما يتعلق بالهجوم الذي شنه الحوثيون على محطة لشركة أرامكو في السعودية، بحسب بيان لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أوردته وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، الخميس.
كما أدانت أي عمل يُعرّض أرواح المدنيين والبنية التحتية لإمدادات الطاقة العالمية للخطر.
وأعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط أن منشآتها في جدة تعرضت لهجوم الحوثيين يوم 23 نوفمبر.
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