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وزير خارجية الكويت يصل إلى القاهرة في زيارة قصيرة

12:23 م الخميس 26 نوفمبر 2020
وزير خارجية الكويت يصل إلى القاهرة في زيارة قصيرة

وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المح

القاهرة - (د ب أ):
وصل وزير الخارجية الكويتى الشيخ أحمد ناصر الصباح إلى القاهرة اليوم الخميس قادما من الكويت فى زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات.
من المقرر أن تتناول مباحثات وزير خارجية الكويت في القاهرة دعم علاقات التعاون بين مصر والكويت فى كل المجالات وسبل تطويرها الفترة القادمة.
ويستعرض الوزير الكويتي خلال الزيارة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

ناصر الصباح الخارجية الكويتية القاهرة

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