وزير خارجية الكويت يصل إلى القاهرة في زيارة قصيرة

القاهرة - (د ب أ):

وصل وزير الخارجية الكويتى الشيخ أحمد ناصر الصباح إلى القاهرة اليوم الخميس قادما من الكويت فى زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات.

من المقرر أن تتناول مباحثات وزير خارجية الكويت في القاهرة دعم علاقات التعاون بين مصر والكويت فى كل المجالات وسبل تطويرها الفترة القادمة.

ويستعرض الوزير الكويتي خلال الزيارة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.