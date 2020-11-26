إعلان الحداد 3 أيام في السودان على وفاة المهدي.. ومراسم الدفن غدا
الخرطوم - (د ب أ):
أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، حدادا عاما لمدة ثلاثة أيام على زعيم حزب الأمة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي الذي توفي فجر اليوم الخميس.
وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني، على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أنه تقرر أيضا تنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد والسفارات السودانية في الخارج.
وتوفي المهدي في دولة الإمارات حيث كان يتلقى العلاج لإصابته بفيروس كورونا.
وأعلن حزب الأمة أن الجثمان سيصل إلى البلاد صباح غد الجمعة، وسيوارى الثرى في الساعة التاسعة صباحا بقبة الإمام المهدي بأم درمان.
وطالب الحزب الجميع باتباع التحوطات الصحية اللازمة.
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