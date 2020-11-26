أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

إعلان الحداد 3 أيام في السودان على وفاة المهدي.. ومراسم الدفن غدا

11:54 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
إعلان الحداد 3 أيام في السودان على وفاة المهدي.. ومراسم الدفن غدا

الصادق المهدي

الخرطوم - (د ب أ):

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، حدادا عاما لمدة ثلاثة أيام على زعيم حزب الأمة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي الذي توفي فجر اليوم الخميس.

وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني، على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أنه تقرر أيضا تنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد والسفارات السودانية في الخارج.

وتوفي المهدي في دولة الإمارات حيث كان يتلقى العلاج لإصابته بفيروس كورونا.

وأعلن حزب الأمة أن الجثمان سيصل إلى البلاد صباح غد الجمعة، وسيوارى الثرى في الساعة التاسعة صباحا بقبة الإمام المهدي بأم درمان.

وطالب الحزب الجميع باتباع التحوطات الصحية اللازمة.

الصادق المهدي لحكومة السودانية لخرطوم

الخبر التالى:

ميركل تدعو لإغلاق جميع أماكن التزلج في أوروبا بسبب وباء كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تصل القاهرة بعد قليل.. الأرصاد تكشف شدة الأمطار خلال الساعات القادمة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا