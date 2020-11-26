مدينة كندية تلغي تجريم حيازة كميات صغيرة من جميع المخدرات غير المشروعة

مونتريال - (د ب أ):

قال كينيدي ستيوارت، عمدة مدينة فانكوفر الكندية، أن مجلس المدينة أيد بالإجماع اقتراحا يهدف إلى إلغاء تجريم " حيازة كميات صغيرة من المخدرات غير المشروعة".

وتحتاج الخطة، التي من شأنها إلغاء تجريم حيازة كميات صغيرة من أي من المخدرات غير المشروعة بما في ذلك الميثامفيتامين والهيروين، الآن إلى موافقة من الحكومة الكندية.

وقال ستيوارت في بيان: "إنني ممتن للمجلس لموافقته بالإجماع على هذه الاقتراح المهم ووضع فانكوفر على طريق تبني نهج يركز على الصحة بشكل كامل لتعاطي المخدرات في مدينة فانكوفر".

ويهدف الاقتراح لمعالجة أزمة الجرعة الزائدة، التي تم إعلانها كحالة طوارئ في كولومبيا البريطانية في أبريل 2016. وذكرت دائرة الطب الشرعي في كولومبيا البريطانية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 162 حالة وفاة بسبب جرعة زائدة في المقاطعة في أكتوبر فقط .

وقال ستيوارت إنه: "مع تسجيل أكثر من 1500 حالة وفاة في فانكوفر منذ إعلان حالة الطوارئ الإقليمية بشأن الجرعة الزائدة في أبريل 2016، وما يقدر بنحو 329 حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة في مدينة فانكوفر حتى الآن هذا العام، فإن 2020 في طريقه ليكون أسوأ عام حتى الآن بالنسبة للجرعات الزائدة، وهناك حاجة ماسة لهذا النهج الجديد".