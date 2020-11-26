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رئيسة حزب تونسي: لن نتحاور مع الإخوان "مخربي الدولة"

12:36 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
رئيسة حزب تونسي: لن نتحاور مع الإخوان "مخربي الدولة"

عبير موسي

تونس - (أ ش أ)

علقت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، على دعوة رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي لحوار وطني بين التونسيين لا يستثني أحدًا، متساءلة منذ متى ونحن نتحدث إليكم حتى نتحاور معكم؟

وتابعت موسى، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الأربعاء، قائلة: "لا تفكروا في الحوار مع الدستوري الحر، لا تنتظروا منا أن نتحاور معكم، لن نتحاور مع جماعة التفجيرات، ومخربي تونس اقتصاديًا واجتماعيًا".

واختتمت قائلة: "دمرتم القيم والأخلاق في البلاد وكنتم وراء الاغتيالات وتهجير الشباب وألحقتم بالبلاد الدمار الاقتصادي والمالي".

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عبير موسي الحزب الدستوري الحر الإخوان

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