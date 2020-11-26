أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

قوات الحشد بالعراق تحبط هجومًا إرهابيًا في صلاح الدين

12:35 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
قوات الحشد بالعراق تحبط هجومًا إرهابيًا في صلاح الدين

قوات الحشد الشعبي

العراق - (أ ش أ)

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن احباط هجوم إرهابي وقتل "داعشي" في صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان أوردته، قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء أمس الأربعاء، أن قوات اللواء التاسع بالحشد الشعبي تمكنت مساء الأربعاء من قتل أحد عناصر فلول تنظيم "داعش" الإرهابي ضمن قاطع عمليات صلاح الدين خلال صد هجوم إرهابي في منطقة مطيبيجة.

هذا المحتوى من

Asha
قوات الحشد الشعبي هجوم إرهابي داعش هيئة الحشد الشعبي العراق

الخبر التالى:

رئيسة حزب تونسي: لن نتحاور مع الإخوان "مخربي الدولة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا