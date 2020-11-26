قوات الحشد بالعراق تحبط هجومًا إرهابيًا في صلاح الدين

العراق - (أ ش أ)

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن احباط هجوم إرهابي وقتل "داعشي" في صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان أوردته، قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء أمس الأربعاء، أن قوات اللواء التاسع بالحشد الشعبي تمكنت مساء الأربعاء من قتل أحد عناصر فلول تنظيم "داعش" الإرهابي ضمن قاطع عمليات صلاح الدين خلال صد هجوم إرهابي في منطقة مطيبيجة.