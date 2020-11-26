ألمانيا تعلن تمديد الإغلاق الجزئي حتى ٢٠ ديسمبر

برلين - (د ب أ)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء، تمديد الإغلاق الجزئي الساري في البلاد في الشهر الجاري والذي يشمل إغلاق مؤسسات من بينها المطاعم والمسارح والمؤسسات الترفيهية.

جاء ذلك بعد المشاورات التي أجرتها ميركل ورؤساء حكومات الولايات، مساء اليوم لبحث تطورات وضع كورونا وكيفية التعامل اللاحق مع الوضع، وقد نص القرار على تمديد هذه القيود حتى العشرين من الشهر المقبل.

وأعلنت ميركل عن تقليص الحد الأقصى للتجمعات الخاصة بين الأصدقاء والأقارب والمعارف إلى خمسة أشخاص بحد أقصى من داخل منزل واحد أو منزل واحد آخر، وسيتم استثناء الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن 14 عامًا من هذه القاعدة.

وجاء في بيان القرار الصادر عن الاجتماع أن الحكومة الاتحادية مُطَالَبَة بالعمل على المستوى الأوروبي من أجل عدم السماح بسياحة التزلج حتى العاشر من يناير المقبل.

ومن المنتظر تخفيف القواعد الخاصة بالتجمعات الشخصية في ألمانيا خلال فترة عيد الميلاد، وفقا للورقة القرار التي صدرت بعد المشاورات، وبموجب هذا القرار سيتم السماح بتجمع عشرة أشخاص بحد أقصى في الفترة بين 23 ديسمبر حتى أول يناير المقبلين، وسيتم استثناء الأطفال دون سن الرابعة عشر عاما من هذه القاعدة.

وكانت ميركل أكدت أنه تم كسر الارتفاع الأُّسي لأعداد الإصابات " لكن هذا مجرد نجاح جزئي، ولا يمكن أن نكتفي أبدا بهذا النجاح الجزئي، ونحن بحاجة إلى بذل جهد مرة أخرى"، مشيرة إلى أن من ذلك مواصلة الصبر والتضامن والانضباط.

كان راينر هاسيلوف، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، قال بعد المحادثات إن الإغلاق الجزئي في ألمانيا لمنع انتشار فيروس كورونا سيتم تمديده حتى 20 ديسمبر المقبل.