مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية يبحث مع مسؤولين جيبوتيين سبل تعزيز العلاقات
مصر - (أ ش أ)
أجرى السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مساء يوم الأربعاء، مباحثات مع عدد من كبار المسئولين في جيبوتي وعلى رأسهم المسئولين بوزارتي الخارجية والاستثمار، وذلك في إطار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وجيبوتي.
وأكد مساعد وزير الخارجية، خلال تلك اللقاءات على العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين في ضوء روابط العروبة والانتماء الأفريقي المشترك، واستعرض كذلك آفاق التعاون في شتى المجالات وعلى رأسها الاقتصاد والثقافة والطب.
كما تناولت المباحثات تبادل الرؤى حول مختلف التطورات الإقليمية والدولية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن بحث سُبُل تسهيل برامج التعاون المشترك.
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