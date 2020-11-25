بايدن يدعو الأمريكيين لارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب ‏جو بادين، إن إدارته تسعى لإنقاذ كل الأرواح في الولايات المتحدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)

ودعا بايدن في كلمة له مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الشكر، نقلتها فضائية "سكاي نيوز" الأمريكيين لارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مضيفًا: "يجب أن نتحد في مواجهة فيروس كورونا".

وأكد أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيف الإصابات بفيروس كورونا، مضيفًا: "نحتاج إلى استجابة منسقة لمواجهة وباء كورونا".

وعقب انتخابات ٣ نوفمبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، عن تشكيل فريق لمواجهة فيروس كورونا مكون من 13 مختصًا، مؤكدًا أن محاربة الفيروس أولوية له.