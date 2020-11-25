أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

بايدن يدعو الأمريكيين لارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي

10:28 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
بايدن يدعو الأمريكيين لارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي

جو بايدن

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب ‏جو بادين، إن إدارته تسعى لإنقاذ كل الأرواح في الولايات المتحدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)

ودعا بايدن في كلمة له مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الشكر، نقلتها فضائية "سكاي نيوز" الأمريكيين لارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مضيفًا: "يجب أن نتحد في مواجهة فيروس كورونا".

وأكد أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيف الإصابات بفيروس كورونا، مضيفًا: "نحتاج إلى استجابة منسقة لمواجهة وباء كورونا".

وعقب انتخابات ٣ نوفمبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، عن تشكيل فريق لمواجهة فيروس كورونا مكون من 13 مختصًا، مؤكدًا أن محاربة الفيروس أولوية له.

جو بادين التباعد الاجتماعي فيروس كورونا

الخبر التالى:

بايدن: سنبني اقتصادًا يقود العالم وسننقذ الكوكب من التغير المناخي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"سلالة جديدة أسرع انتشارًا".. تحذيرات من الموجة الثانية لكورونا في مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا