بايدن يدعو الأمريكيين لارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي
وكالات
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين، إن إدارته تسعى لإنقاذ كل الأرواح في الولايات المتحدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)
ودعا بايدن في كلمة له مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الشكر، نقلتها فضائية "سكاي نيوز" الأمريكيين لارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مضيفًا: "يجب أن نتحد في مواجهة فيروس كورونا".
وأكد أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيف الإصابات بفيروس كورونا، مضيفًا: "نحتاج إلى استجابة منسقة لمواجهة وباء كورونا".
وعقب انتخابات ٣ نوفمبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، عن تشكيل فريق لمواجهة فيروس كورونا مكون من 13 مختصًا، مؤكدًا أن محاربة الفيروس أولوية له.
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