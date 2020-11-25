الأرجنتين تعلن الحداد ٣ أيام على وفاة مارادونا

وكالات

‏أعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على وفاة أسطورة كرة القدم العاملي دييجو مارادونا، الذي توفي اليوم الأربعاء إثر سكتة قلبية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال محامي الأسطورة دييجو مارادونا إن النجم الأرجنتيني، الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، توفي نتيجة أزمة قلبية، عن عمر 60 عاما.

وتوفي أسطورة كرة القدم العالمية، وأحد أساطير الساحرة المستديرة عبر العصور، الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الأربعاء، حسبما أفادت تقارير أرجنتينية.

وكان مارادونا تعرض لجلطة في المخ، انتقل إثرها إلى المستشفى في بلاده الأرجنتين خلال الفترة الماضية.