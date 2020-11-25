سفير مصر في كندا: سعداء بالمشاركة المتميزة بمنتدى الأعمال الكندي العربي

كندا - (أ ش أ)

قامت سفارة مصر في كندا بتنظيم مشاركة مصرية رفيعة المستوى في منتدى الأعمال الكندي-العربي الذي انعقد على مدى يومين أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.

وشاركت الدكتورة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الذكاء الاصطناعي، في جلسة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، واستعرضت خلالها ما يشهده قطاع الاقتصاد الرقمي في مصر من نمو كبير وإسهام متزايد في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى عرض استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي، والتقدم الذي حققته في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وأولويات الحكومة المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي على الصعيدين المحلي والدولي.

وأعرب السفير أحمد أبو زيد في تصريح صحفي، عن سعادته بالمشاركة المصرية المتميزة في أعمال المنتدى هذا العام، ممثلة في قطاع تكنولوجيا الملعومات والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى الذى يشهد طفرة واضحة فى مصر ويحمل في طياته فرصا متنوعة وواعدة للتعاون بين مصر وكندا.

وأوضح أن كندا تحظى بوضعية خاصة على المستوى العالمي في مجال الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته فى مختلف مجالات التنمية، وتتميز مؤسساتها التعليمية والبحثية بالريادة عالميًا في هذه المجال، الأمر الذي عكس أهمية المشاركة المصرية في أعمال المنتدى، لاسيما في ظل الحضور الكبير للشركات الكندية والمستثمرين وممثلى المؤسسات التعليمية والحكومية المهتمة والمعنية بالتعاون مع الدول العربية.

تجدر الإشارة الى أن منتدى الأعمال الكندي العربي يتم تنظيمه كل عام من جانب مجلس الأعمال الكندي العربي، حيث شهدت نسخة هذا العام مشاركة رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، ووزراء الخارجية والتجارة الدولية ولفيف من كبار المسئولين الكنديين والعرب، بالإضافة الى ممثلي مجتمع الاعمال والقطاع الخاص في كندا والدول العربية.