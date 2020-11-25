الرئيس المكسيكي: ننتظر انتهاء الانتخابات الأمريكية بالكامل لتهنئة الفائز

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

شدد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأربعاء، على أنه سينتظر حتى تنتهي عملية الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالكامل قبل أن يهنئ الفائز بها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال لوبيز أوبرادور، إن التعاون مع الولايات المتحدة وسياسة الاحترام المتبادل سيستمران كما كان الوضع من قبل، بغض النظر عن الرئيس الجديد.

وبعث الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء، برسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بعد أكثر من أسبوعين من إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه في الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت "سي إن إن".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شنخوا" عن شي قوله، إن تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الصينية الأمريكية لا يخدم المصالح الأساسية للشعبين فحسب، بل يلبي التوقعات المشتركة للمجتمع الدولي.