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أحزاب يمنية تطالب بسرعة تشكيل الحكومة بناء على اتفاق الرياض

07:05 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
أحزاب يمنية تطالب بسرعة تشكيل الحكومة بناء على اتفاق الرياض

صنعاء - (د ب أ)

دعا 13 حزبًا يمنيًا اليوم الأربعاء، إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة بناء على اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وأكد بيان مشترك صادر عن هذه الأحزاب، أبرزها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح على "ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة إستنادا إلى اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه، وعودة الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة إلى العاصمة المؤقتة عدن بأسرع وقت ممكن، بعد تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية".

وقال البيان إن تشكيل الحكومة سيعمل على تعزيز الأمن والاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن، وعودة الحياة السياسية ونشاط الأحزاب.

وأكد أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض، سيعمل على ترتيب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمات للمواطنين في كافة المناطق، إضافة إلى توحيد الجهود لكافة القوى المناهضة للحوثيين والمشروع الإيراني الداعم لهم.

وطالبت هذه الأحزاب بتكاتف جهود الجميع والعمل مع التحالف العربي بقيادة السعودية لمواجهة المشروع الإيراني.

اليمن الأحزاب اليمنية

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