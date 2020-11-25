الجامعة العربية تطلق حوارًا إقليميًا حول العنف ضد النساء خلال فترة كورونا

مصر - (أ ش أ)

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية متمثلة في إدارة المرأة والأسرة والطفولة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، غدا الخميس عبر المنصة الرقمية، حوارًا إقليميًا رفيع المستوى حول العنف ضد النساء والفتيات خلال فترة وباء" كورونا المستجد".

ويحضر الحوار الذي ينعقد كإحدى فاعليات إطلاق حملة "الـ16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة"، ممثلون عن الدول العربية الأعضاء وسفراء من السلك الدبلوماسي في مصر، وعدد من الشركاء الأمميين والدوليين والشخصيات الفنية والإعلامية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص ممثلة بمؤسسة ساويرس وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة.

وأفاد بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم بأن الحوار الإقليمي يأتي في إطار الاحتفال بحملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنطلق في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تضامناً مع الحملة العالمية التي تنطلق سنوياً في ال25 من نوفمبر، الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة ،وتنتهى في 10 ديسمبر، الذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت الجامعة العربية أنها تولي اهتماماً كبيراً للقضاء على العنف ضد المرأة، منوهة بما قامت به الأمانة العامة(إدارة المرأة والأسرة والطفولة) بإعداد إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي تم اعتمادهم من قبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ(28) في 28 مارس2017 بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يتضمن محوراً خاصاً بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وأشار البيان إلى أن الجهود الرامية إلى معالجة العنف ضد المرأة اكتسبت زخماً متزايداً خلال العقدين الماضيين، كذلك بُذلت الجهود لترجمة هذه الإصلاحات إلى أطر تستخدم في السياسات وتعزز التشريعات وتضمن إنفاذ المبادرات لمكافحة أشكال محددة من العنف ضد المرأة.

وقال البيان إن الاحتفالية تأتي أيضا بالتزامن مع احتفال جامعة الدول العربية بمرور 75 عاما على انشائها وكذلك احتفال الامم المتحدة بمرور 75 عاما على إنشائها.

وأوضح البيان أن إدارة المرأة والأسرة والطفولة -قطاع الشئون الاجتماعية تبذل جهودا حثيثة في هذا الصدد تشمل الإعداد مع الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة "ويستمنستر للديمقراطية" على مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وكذا مشروع الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

وسيتم خلال هذه الفعالية إطلاق كتيب مبادرة "قصتي في زمن الكورونا" التي توثق قصص النساء من جميع أنحاء العالم العربي في زمن الوباء العالمي والتي كتبتها النساء أنفسهن إذ تعرض قصص حياتهن الحقيقية وما تواجههن من عنف قائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب إطلاق "التقرير العربي: الذكرى الأربعون لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" حول التقدم الذي أحرزته الدول العربية في غضون أربعين عامًا منذ اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979، كما سيتم إنارة مبنى جامعة الدول العربية باللون البرتقالي في السابع من شهر ديسمبر 2020، بالتوافق مع الحملة الدولية "أورانج العالم" ، كدليل على الالتزام الوطيد بقضية القضاء على العنف ضد المرأة .