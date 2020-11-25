مصر تدين بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
كتب- محمد صفوت:
أعربت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء عن إدانتها لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما يُمثله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وذلك اتصالًا بقيام السلطات الإسرائيلية بالمُصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المُحتلة.
وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفي اليوم، أن استمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة يقوض من فرص حل الدولتيّن، ويقف أمام جهود إحياء العملية التفاوضية سعياً للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، فضلاً عما يُمثله من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
113742
عدد المصابين
-
102103
عدد المتعافين
-
6573
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
58928190
عدد المصابين
-
40723134
عدد المتعافين
-
1392567
عدد الوفيات
إعلان