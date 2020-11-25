وزيران في ألمانيا يحذران من تنامي العنف ضد النساء

برلين- (د ب أ):

حذر وزيران ألمانيان وكتل سياسية من تنامي العنف ضد النساء وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد النساء.

كما حذر الوزيران من الأخطار التي نشأت في هذا الصدد في ظل جائحة كورونا.

وكتب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي:" كل يوم في ألمانيا يحاول رجل أن يقتل شريكته أو شريكته السابقة، وكل ثلاثة أيام ينجح واحد منهم في ذلك"، مضيفا أن العنف ضد النساء يزداد في شتى أنحاء العالم " والمطلوب منا جميعا أن ننهي هذه الجرائم".

وكتب أولاف شولتس، وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، أن فيروس كورونا " يتحدى الجميع، لكن الموقف الصعب بالفعل داخل المنزل بالنسبة للعديد من النساء يتأجج ". وأضاف:" ولهذا، صار من واجبنا جميعا أن نمعن النظر ونشجع المتضررات على قبول المساعدة".

وطالب مرشح الحزب الاشتراكي لمنصب المستشار بإيجاد " مناخ في مجتمعنا لا تتم فيه إدانة العنف ضد النساء فحسب، بل يعمل فيه الناس أيضا بشكل فعال ضد هذا العنف"، كما كتبت الكتلة البرلمانية لحزب الخضر وحزب اليسار على تويتر عن هذا الموضوع.

كانت ميركل دعت يوم السبت الماضي إلى عدم القبول بالعنف ضد النساء أبدا، وقالت:" مطلوب من الجميع التدخل عندما يكون هناك تهديد بوقوع عنف أو عندما يحدث ذلك".

ويعود اليوم العالمي للعنف ضد النساء إلى الأمم المتحدة ومن المنتظر لفت الانتباه على مدار 16 يوما (حتى العاشر من ديسمبر المقبل) إلى العنف ضد جنس بعينه.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، وصل عدد حالات العنف المنزلي أو الجنسي ضد النساء البالغات أو الفتيات في المرحلة العمرية بين15 حتى 49 عاما إلى 243 مليون حالة العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون العدد الحقيقي أكبر بشكل ملحوظ.