تونس- (أ ش أ):

قال وزير الصحة التونسي الدكتور فوزي مهدي، إن هناك توقعًا بحدوث ذروة جديدة لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) إذا تم التراخي في تطبيق البروتوكولات الصحية وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية؛ خاصة وأن 12 % من التونسيين أصيبوا بالفيروس.

وأضاف مهدي - في مؤتمر صحفي حول متابعة الوضع الوبائي لفيروس "كورونا" المستجد، عقد بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الأربعاء - أن تونس في الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا لعدد الوفيات التي بلغت منذ بداية ظهور هذه الجائحة 2935 حالة، داعيًا مرضى (كوفيد-19) إلى ضرورة التواصل مع المستشفيات والمؤسسات الصحية للتكفل بهم ورعايتهم في المراحل الأولى من المرض لتجنب سوء حالتهم الصحية.

وأشار إلى أن 19 ولاية من ولايات الجمهورية مازالت فوق مستوى الإنذار، بالاضافة إلى مواصلة تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام التام بإجراءات الوقاية من شأنهما الحد من انتشار العدوى بالفيروس، وأن لجانًا قطاعية ستتولى تقييم الوضع بكامل الدقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة سواء بالتمديد فيها أو رفعها.

وأكد وزير الصحة التونسي أن بلاده ستعمل على توفير اللقاحات ضد فيروس "كورونا" بصفة مجانية حال توفرت في السوق العالمية لتلقيح 20 % من التونسيين على الأقل في المرحلة الأولى خلال الثلاثي الثاني من السنة المقبلة مع إعطاء الأولوية في البداية لكبار السن وحاملي الأمراض المزمنة وأعوان القطاع الصحي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 73 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2935 حالة، فيما تم تسجيل 1017 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 90 ألفًا و213 إصابة.تونس: 12% من المواطنين أصيبوا بكورونا..ونتوقع ذروة جديدة للفيروس