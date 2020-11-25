تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر
تونس- (د ب أ):
قررت الرئاسة التونسية اليوم الأربعاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي، بدءا من يوم غد الخميس 26 نوفمبر.
وحالة الطوارئ سارية في تونس منذ التفجير الإرهابي الذي وقع في 24 نوفمبر 2015 حينما فجر انتحاري نفسه في حافلة للأمن الرئاسي، ويجري تمديدها بانتظام.
وكان آخر تمديد لحالة الطوارئ في مايو الماضي لمدة ستة أشهر، قبل أن يجري التمديد مرة أخرى حتى 25 ديسمبر المقبل.
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