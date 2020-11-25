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سنغافورة: صفر إصابات محلية بكورونا لليوم الـ 15 على التوالي

11:22 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
سنغافورة: صفر إصابات محلية بكورونا لليوم الـ 15 على التوالي

أرشيفية

سنغافورة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الأربعاء أنها لم تسجل أي إصابات أو وفيات على المستوى المحلي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لليوم الـ 15 على التوالي.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية - أنها سجلت 7 إصابات وافدة من الخارج، تم وضعهم قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم البلاد، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 58 ألفا و190 حالة.

ولم تسجل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 28 حالة وفاة، بينما توفى 15 مصابا لأسباب أخرى ، وتعافى 58 ألفا و79 حالة.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الصحة السنغافورية سنغافورة فيروس كورونا

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