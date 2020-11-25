أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

طوكيو وبكين تتفقان على تجنب الأعمال الاستفزازية في منطقة جزر بحر الصين الشرقي

11:18 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
طوكيو وبكين تتفقان على تجنب الأعمال الاستفزازية في منطقة جزر بحر الصين الشرقي

كاتسونوبو كاتو

طوكيو- (أ ش أ):

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، إن طوكيو اتفقت مع بكين على تجنب الأعمال الاستفزازية بمنطقة جزر بحر الصين الشرقي المتنازع عليها، وذلك عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانج يي الذي وصل إلى اليابان أمس في زيارة تستغرق يومين.

وأضاف المسئول الياباني -حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء- أن حكومة بلاده احتجت في وقت سابق اليوم عندما دخلت عدة سفن صينية المنطقة المتاخمة لليابان خارج مياهها الإقليمية مباشرة، وذلك للمرة رقم 306 هذا العام.

ونقل كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مخاوف بلاده لوزير الخارجية الصيني بشأن أنشطة سفن الحكومة الصينية حول الجزر، كما طالب بكين باتخاذ خطوات إيجابية في هذا الصدد.

من جهته.. قال وزير الخارجية الصيني إن بلاده تأمل في إقامة علاقات إيجابية مع اليابان ولعب دور بناء في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي قد اتفق أمس الثلاثاء مع نظيره الصيني على محاولة عدم تصعيد التوترات حول هذه الجزر، كما اتفق المسئولان على العمل سويا بشأن تغير المناخ والحفاظ على الطاقة والرعاية الصحية والتجارة الرقمية كجزء من تعاونهما الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يجتمع وانج يي مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في وقت لاحق اليوم خلال زيارته الحالية لطوكيو التي تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن نفوذ الصين المتزايد في المنطقة.

هذا المحتوى من

كاتسونوبو كاتو طوكيو بكين بحر الصين الشرقي

الخبر التالى:

سنغافورة: صفر إصابات محلية بكورونا لليوم الـ 15 على التوالي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تكليف رئاسي بتدشين صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة.. وهذه أبرز وظائفه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا